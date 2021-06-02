Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил убрать часть пешеходных заборов у автомобильных дорог. Об этом градоначальник сообщил главе городского комитета благоустройства Тамаре Благодатковой.

Градоначальник попросил чиновницу составить реестр участков, где ограждения не нужны. «Если по анализу аварийности все в порядке и ГОСТ позволяет демонстрировать, то зачем нам тратить время и ресурсы на их покраску», — цитирует Орлова It’s My City,

Освободившиеся деньги мэр предлагает отдать на содержание газонов и обеспечение безопасности пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии потребовали исправить недочёты, допущенные при реконструкции парка «Зелёная роща».