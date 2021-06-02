Киев, , 11:48 — REGNUM Глава госкомпании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, сколько стоит эксплуатация газотранспортной системы.

По его словам, украинская газовая «труба» — это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, обслуживать которую стоит примерно 1 млрд долларов в год.

Соответственно, подчеркнул Макогон в своем заявлении 2 июня, без наличия долгосрочного транзитного контракта поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

В этом контексте он напомнил всем желающим, что в настоящий момент транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая Макогон пожаловался, что российский Газпром отказался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину в июне. По словам представителя Киева, такая политика российской компании по искусственному ограничению поставок однозначно требует внимания антимонопольного ведомства ЕС. Президент Зеленский, в свою очередь, заявил, что если проект «Северный поток — 2» будет завершен и заработает, Украина не получит следующий контракт на транзит российского газа.