Подгорица, , 11:42 — REGNUM Спустя полгода после формирования нового правительства Черногория в не приянт бюджет на 2021 год. Страна находится на временном финансировании. Из-эа этого страдает многие зависящие от бюджетной сферы отрасли.

Бюджет, запланированный правительством в размере двух с половиной миллиардов евро, должен был официально начать исполняться с 1 июня 2021, но этого не произошло, поскольку парламент бюджет так и не принял.

В оппозиционной ДПС заявляют, что политика нынешнего правительства и непринятие агробюджета приведут к краху сельского хозяйства в Черногории и проблем в бюжетном секторе в целом.