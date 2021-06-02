Волгоград, , 11:50 — REGNUM Виновным в покушении на изнасилование собственной дочери признан житель Новоаннинского района Волгоградской области. На помощь девочке подоспели соседи, сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

36-летний мужчина проживал в частном домовладении один с тремя детьми. Его бывшую супругу лишили родительских прав, она проживала отдельно. В сентябре 2020 года отец, несмотря на присутствие других детей, попытался изнасиловать родную дочь 2007 года рождения. Младший брат бросился за подмогой на улицу, остановила мужчину соседка.

Своей вины в преступлении отец не признал. Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. С осуждённого в пользу потерпевшей также взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.