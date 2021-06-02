Москва, , 11:41 — REGNUM Россию не намерены ставить на колени — её хотят использовать как локомотив строительства инклюзивного капитализма. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Общественная Служба Новостей» заявил президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Сейчас Давосский форум — а это мощнейшая структура — тоже заявил, что старый мир рухнул, и строим новый, и контуры нового мира обозначены: это инклюзивный капитализм. Отношение к РФ меняется и в Европе, и в США. Речь не идёт, чтобы поставить Россию на колени. Сегодня гибридная сила является определяющей в мировой политике и экономике. Видимо, приняли решение не выводить Россию в сторону противника этого миропорядка, а втянуть в строительство нового — возможно, в качестве локомотива», — сказал Ивашов.

По его словам, в мировой триаде ключевых государств Россия — наиболее слабая страна по ряду причин: «Даже президент США Джо Байден — заметьте, у него личное чувство ненависти к президенту РФ Владимиру Путину, негативное отношение к РФ. Но откуда-то последовал сигнал, и Байден, сжав зубы, соглашается на встречу с Путиным».