Стокгольм, , 11:44 — REGNUM С 4 июня все желающие жители Сконе, расположенного на юге Швеции, в возрасте от 45 до 49 лет могут начать записываться на вакцинацию от COVID-19. В то же время региональные власти объявили, что ими был разработан специальный интернет-ресурс, на котором граждане смогут ознакомиться со всеми возможными местами в графике при бронировании своего посещения. Об этом 2 июня сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Чуть более 43% всех взрослых жителей Сконе уже получили первую инъекцию от COVID-19, 17% прошли процедуру ревакцинации.

«В пятницу мы запустим следующую группу, потому что мы не хотим терять свободное время», — заявила в ходе пресс-конференции 2 июня Мария Лангрен, отвечающая за организацию кампании по вакцинации в Сконе.

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