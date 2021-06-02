Москва, , 11:40 — REGNUM В России уровень цен на аренду жилья постепенно вернется к допандемическим показателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные Сбербанка, согласно которым за год в России аренда жилья подешевела на 15%.

«Снижение стоимости аренды связано с пандемией, потому что она ограничила передвижение населения и соответственно снизила потребность во временном жилье, — сказал Колганов. — Плюс к этому общее падение доходов в период 2020 года, связанное с сокращением экономической активности, также сказалось на снижении стоимости аренды. Я думаю, что постепенно уровень цен на аренду жилья вернется к допандемическим показателям. Хотя должен сказать, что общий тренд заключается в том, стоимость аренды в реальном выражении постепенно сокращается. Это связано с увеличением предложения арендного жилья. Это процесс не быстрый, но он наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, юг Санкт-Петербурга вновь стал самой дорогой частью города для аренды квартиры.

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