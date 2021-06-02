Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 июня выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 144 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 404 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 91 человек, всего выздоровели с начала пандемии 112 792 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3662 человек. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1950 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 31 мая в регионе проведено 2 718 859 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4605 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился до показателя 230,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 1 июня остаются свободными 24% коек инфекционного профиля.