Элиста, , 11:40 — REGNUM Ещё один случай смерти среди пациентов с COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 2 июня.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 379 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии выявили 12 новых носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 14 человек.

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