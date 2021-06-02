Уфа, , 11:46 — REGNUM Центр радионуклидной терапии намерены создать в Уфе. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подписало соглашение с АО «Русатом Хэлскеа», которое является единым интегратором в сфере радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре госкорпорации «Росатом», об аренде земельного участка для реализации данного проекта.

Отмечается, что этот центр входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Его планируют построить в комплексе зданий ГКБ № 18 и открыть в 2023 году. В результате будет создано свыше 50 новых высокоспециализированных рабочих мест.

«Центр удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность для населения услуг высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции медицинского назначения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается, что специалисты центра будут оказывать каждый год свыше 2,8 тысяч услуг радионуклидной терапии.

«Это очень нужный и важный во всех смыслах проект. С его реализацией республика получит инвестиции, новые технологии, и, самое главное, улучшится качество здоровья наших жителей. Мы крайне заинтересованы в возведении высокотехнологичных медицинских центров, в которых диагностируют и лечат самые сложные заболевания, в том числе онкологические. С открытием центра регион также получит современную учебно-техническую базу для подготовки и повышения квалификации специалистов, проведения клинических испытаний перспективных радиофармпрепаратов российского производства», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект создания и эксплуатации центра радионуклидной терапии был рассмотрен и одобрен в Башкирии на заседании Инвестиционного комитета региона год назад. Он был включен в перечень приоритетных проектов республики.