Москва, , 11:38 — REGNUM На фоне пандемии резко возросла популярность онлайн-услуг, и в этой сфере государственное регулирование пока остаётся недостаточным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«В условиях эпидемии ещё один стимул — расширение дистанционной торговли онлайн-услуг. Поэтому приоритетная задача — защита прав потребителей при дистанционной торговле, особенно при трансграничной, остаётся на сегодняшний день очень важной», — заявила Попова.

В настоящее время на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатываются эксперименты по регулированию трансграничной торговле.

«Мы не можем ждать: уже сейчас необходимо вводить инструменты, позволяющие блокировать в сети интернет сайты, посредством которых предлагается информация о небезопасных товарах, либо без документов о безопасности, которые необходимы по законодательству. И здесь мы очень рассчитываем на вашу поддержку», — подчеркнула она.