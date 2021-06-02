Москва, , 11:56 — REGNUM Аккредитация российских вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года, заявила замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова на заседании общественного совета при ведомстве. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Рособрнадзора.

«С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.

По её словам, ведомство будет оценивать не соответствие образовательных программ образовательным стандартам, а качество подготовки обучающихся. Работу образовательных организаций будут оценивать по аккредитационным показателям.

При аккредитации Рособрнадзор предлагает пользоваться фондами оценочных средств, которые рекомендованы на федеральном уровне для оценки универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также собственными фондами оценочных средств вузов.

Оценивать вузы предлагается и по профессорско-преподавательскому составу, то есть по квалификации, стажу, наличию учёных степеней и званий преподавателей. Другие возможные критерии — средний балл ЕГЭ поступающих и трудоустройство выпускников.

Чтобы учесть специфику вузов, аккредитационные показатели нужно обсуждать с учебными заведениями. Принять их необходимо до наступления 2022 года, чтобы с 1 марта вузы уже знали «правила игры», заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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