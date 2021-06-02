Москва, , 11:37 — REGNUM Для США существуют понятия «враг» и «противник», и они не являются тождественными. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Общественная Служба Новостей» заявил президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Мы должны понимать, что то, что говорит официальный представитель Пентагона Джон Кирби — это позиция его ведомства. Пентагон проводит государственную линию, в том числе в отношениях с другими странами. Есть «враг», а есть «противник», — сказал Ивашов.

По его словам, Россия «не является для США «врагом», и Америка как нация не является врагом для России»: «Мы просто геополитические соперники, где-то на вооружённом поле — противники».