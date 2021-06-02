Рига, , 11:37 — REGNUM Главной причиной продолжающегося падения экономики Латвии является серьезность удара, который испытала страна при распространении эпидемии коронавируса COVID-19. Такое мнение в интервью ERR высказали главный экономист эстонского банка Luminor Тыну Палм и его коллега из эстонского отделения шведского банка Swedbank Тыну Мертсина.

Они прокомментировали данные о том, что ВВП Латвии сократился в первом квартале 2021 года на 1,3%, а в Эстонии этот показатель, наоборот, вырос на 5,1%.

Эксперты напомнили, что вторая волна заболеваемости COVID-19 достигла Латвии раньше и распространялась более быстрыми темпами, по сравнению с Эстонией там были введены более строгие ограничения, и больше всего пострадала розничная и оптовая торговля.

«В то время как сектор оптовой и розничной торговли вносил свой вклад в нашу экономику, потребители в Латвии были серьезно ограничены в сферах общественного питания, проживания, поездок и покупок товаров длительного пользования», — отметил Палм.

По словам Мертсина, в Латвии на общую картину негативно повлияло снижение доверия в таких важных отраслях экономики как строительство, промышленность и сфера услуг.

«Частное потребление в Латвии снизилось на 7%. Поскольку частное потребление составляет почти половину ВВП, это также значительно ухудшило общую экономическую картину», — добавил он.

Еще одно существенное различие между экономиками Эстонии и Латвии — это иностранные инвестиции, добавили эксперты. Латвия не смогла добрать их, в то время, как Эстония ощутила их бурный прирост в конце 2021 года. Особенно это было заметно в IT-сфере.