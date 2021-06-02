Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория продолжает оставаться самым популярным членом королевской семьи. Об этом со ссылкой на данные опроса Kantar Sifo сообщила новостная служба SVT Nyheter.

1000 человек в возрасте от 18 до 70 лет, которые приняли участие в опросе Kantar Sifo, опубликованном 2 июня, должны были ответить на такие вопросы, как: «С кем из шведской королевской семьи вы бы предпочли жить по соседству?» и «Кому вы больше всего доверяете?»

Неудивительно, что кронпринцесса Виктория заняла первое место — 54% опрошенных заявили, что доверяют наследнице престола. На втором месте находится ее отец, король Карл ХVI Густав, — 10%.

Однако для принцессы Мадлен цифры намного мрачнее. Ноль процентов респондентов ответили, что доверяют принцессе.