Москва, 2 июня 2021, 11:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о преференциях по НДС при реализации продукции рыбоводства, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, к операциям, не подлежащим налогообложению НДС относятся операции по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции рыбоводства — рыб живых, икры рыбоводной, молоди рыбы.
Устанавливается ставка НДС в 10% при реализации живой пресноводной форели. Сейчас она подпадает под налогообложение в 20%.