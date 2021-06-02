Краснодар, , 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 97 новых носителях инфекции.

«В Краснодаре выявили 19 случаев. По восемь заболевших в Сочи и Динском районе. По шесть — в Анапе, Кореновском и Староминском районах. По пять положительных результатов в Туапсинском и Брюховецком. Четыре — в Кавказском районе. По три новых пациента в Выселковском, Ейском, Крыловском и Лабинском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего на 2 июня в регионе подтвержден 48 621 случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 625 человек, жертвами инфекции стали 3 049 пациентов. В ковид-стационарах остаются 956 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому лечится 991 человек. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 45 пациентов, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.