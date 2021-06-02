Краснодар, 2 июня 2021, 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 1 июня, сообщалось о 97 новых носителях инфекции.
Всего на 2 июня в регионе подтвержден 48 621 случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 625 человек, жертвами инфекции стали 3 049 пациентов. В ковид-стационарах остаются 956 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому лечится 991 человек. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 45 пациентов, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.