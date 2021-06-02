Москва, , 11:36 — REGNUM Цена является определяющим фактором при выборе товаров или продуктов питания для большинства жителей России (85%). На качество обращают внимание 66%, приводит данные ИХ «Ромир».

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Делают покупки, ориентируясь на информацию о составе товара 48% и производителе 41%). При покупке внешний вид является принципиальным фактором для 37% орошенных, надёжность товара важна для 33%.

Главный фактор при выборе товаров — удобное месторасположения магазина (70%). На приемлемые цены обращают внимание 64%, на широкий ассортимент — 61%. Для 56% важна оплата пластиковой картой, для 55% — различные акции. Выберут магазин с дешёвыми ценами 53%.

Опрос проведен в мае 2021 года. Опрошены более 40 тыс. потребителей в более чем 220 городах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, эксперты считают, что Цены на продукты питания в России неизбежно будут расти.

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