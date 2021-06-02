Москва, , 11:38 — REGNUM В Центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском родились два северных лесных олененка: мальчик и девочка. Об этом 2 июня сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Самец — более яркого рыжего окраса, активный, уже вовсю исследует территорию. Самочка светло-серая, пока в основном лежит в траве, иногда, чуть спотыкаясь, ходит за мамой», — отмечено в записи, посвященной появлению детенышей.

Отмечается, что на данный момент оба олененка питаются исключительно молоком. Их мамы получают тот же корм, что и обычно: сено, ветки, особый комбикорм, иногда морковь в качестве лакомства, а также ягель.

Осенью, когда оленята подрастут, зоологи оценят их состояние. Не исключено, что оленята будут возвращены в дикую природу. В качестве места, где их можно будет выпустить рассматривается заповедник «Керженский» Нижегородской области.

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