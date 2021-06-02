Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Электоральная поддержка «Либералов» в Швеции находится на самом низком уровне за всю историю проведения опросов избирателей Статистическим управлением. Сейчас за партию готовы проголосовать всего 2,5% избирателей. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Статистическое управление Швеции замеряет поддержку избирателей парламентских партий два раза в год. Опросы ведомства являются наиболее полными и всеобъемлющими. Согласно майскому опросу, опубликованному 2 июня, «Либералы» оказались на 1,5 процентных пункта ниже парламентского барьера. Изменение со времени последнего опроса в ноябре составляет 3,0%, что статистически значимо.

Отмечается, что уже на протяжении многих опросов проводимых Dagens Nyheter совместно с социологами из компании Ipsos партия находилась ниже 4%, однако сегодняшний опрос показал, что поддержка «Либералов» находится на исторически низком уровне.

Опрос Статистического управления Швеции проводился в период с 28 апреля по 27 мая. В нем приняли участие 9 216 человек.

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