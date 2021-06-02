Таллин, , 11:34 — REGNUM Рабочая группа по вопросам организации вакцинации при министерстве социальных дел Эстонии обратилась в мэрию Таллина с предложением, чтобы столица взяла на себя расходы по содержанию центров вакцинации. Об этом сообщил ERR со ссылкой на письмо руководителя группы Марека Сеэру мэру Таллина Михаилу Кылварту.

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Таллин должен «раскошелиться» на центры, открывающиеся в июне в спортцентре Сыле и ледовом холле «Тондираба».

Содержание одного центра будет обходиться примерно в 4000 евро в неделю. «Просим Таллин о поддержке в работе открываемых со стороны частных партнеров или управляемых Таллином центров вакцинации», — написано в обращении. Центры будут дейтствовать все лето до начала осени.

Планируется, что в центрах можно будет делать максимально 7000 инъекций в неделю. Точное число доз выяснится, когда появится ясность с поставками и интересом людей к вакцинации.