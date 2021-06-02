2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили результаты опроса зрителей украинского телеканала «НАШ», ответивших на вопрос, кем Украина является в глазах Европы и США.

Мирослава Романенко, , 20:39 — REGNUM Украинский телеканал «НАШ» провел опрос среди своих зрителей, задав им вопрос, кем Украина является в глазах Европы и США. 70% ответили, что Украина — это «разменная монета» в геополитической игре, 5% увидели в Украине союзника, которого США и Европе стоит поддержать. 26% считают, что Украина — «бедный родственник», который вечно просит. Опрос был опубликован в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube, где его результаты обсудили зрители канала.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие отметили, что Украина стала страной, которая потеряла субъектность и Западом, скорее всего, воспринимается как сырьевой придаток и источник доступной рабочей силы.

«Украина — полигон для биолабораторий… а также для биологического материала. И, конечно же, шахматное поле для рокировки пешек в геополитических играх сильных мира сего», — написала Галина Я.

«Пушечное мясо против русских, вот что для них Украина», — добавил Fařağęŋ.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Какие вы Западу родственники!!! Скорее нудные, навязчивые и жуликоватые попрошайки», — отметил Сергей К.

«Туземцы заграничным хозяевам вовсе не родственники», — пишет Славян.

«Украину просто используют в своих интересах Европа и США. Потеряв субъектность, мы просто площадка для разборок сильных мира сего. Может, всё-таки пора уже начинать вести такую политику, чтобы нас хотя бы уважать стали», — написала Елена З.

«Дешевая рабсила без малейшего уважения», — добавила Надежда П.

«Украина для США — это колония с населением из людей второго и третьего сорта, которые годны лишь для тяжелой физической силы. Теория Гитлера воплощается в жизнь руками тех, кто прятал фашистов после Великой Отечественной войны — США и Англии», — добавил Serega P.

«Украина — исполнительная служба Европы и США на границе с РФ, готовая сделать всё, что прикажут хозяева. Как иначе, ведь все правительство смотрит на Запад как на свою будущую Родину, им не нужна Украина», — отметил Анатолий А.

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«Страна-загадка. При отсутствии настоящих политических элит, настоящих общественных лидеров, украинский народ демонстрирует высокую самовыживаемость и самоорганизованность», — добавил Віктор К.

«Очень мелкая разменная монета. На карманные расходы», — пишет Александр Н.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

«Собака на цепи тоже думает, что она друг человека», — написал Игорь П.

«Это коврик на пороге Госдепа», — добавила Наташа С.

«Украина в глазах Европы — рабско-сырьевой придаток», — отметила Лариса В.

«У США и Европы нет родственников — ни бедных, ни богатых. Есть только колонии и шестерки», — подытожила Julia F.

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