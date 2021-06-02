Сеул, , 11:38 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 2 июня в своей резиденции встречу с представителями четырёх основных промышленных конгломератов страны, таких как SK, Hyundai, LG, Samsung, с которыми обсудил результаты саммита Южная Корея — США. Об этом сообщает Yonhap News.

Известно, что это первая встреча главы государства с лидерами бизнеса после вступления в должность.

Во встрече участвовали председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон, председатель LG Group Ку Гван Мо и вице-председатель Samsung Electronics Ким Ги Нам.

В начале встречи глава государства отметил, что во многом благодаря участию бизнесменов итоги визита оказались благоприятными. Он напомнил, что сторонам удалось договориться о расширении двустороннего экономического сотрудничества, связанного с глобальными цепочками поставок в таких высокотехнологичных секторах как полупроводники, аккумуляторы и электромобили.

«Очень важно, что США выбрали Южную Корею в качестве приоритетного партнёра», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Глава государства также опроверг опасения, что увеличение инвестиций южнокорейских компаний в США может привести к сокращению рабочих мест в собственной стране, добавив, что рост экспорта запчастей, материалов и оборудования, напротив, поспособствует созданию большого количества рабочих мест и возможностей внутри страны.

Тем не менее, не известно обсуждался ли в ходе встречи вопрос о помиловании де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ёна.