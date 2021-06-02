Кемерово, , 11:33 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области Виктор Кириллов и председатель правления Медицинского института им. Сергея Березина Аркадий Столпнер в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании центра ядерной медицины. Документ стал подтверждением предварительной договоренности о развитии ядерной медицины в Кузбассе, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«К 300-летнему юбилею Кузбасс совершает рывок в развитии, модернизируем все сферы. Особое внимание уделяется здравоохранению, ведь от возможности оказания высокотехнологичной медпомощи зачастую зависят жизни людей. Важно, что в регион активно вкладываются частные инвесторы, это означает, что они понимают значимость Кузбасса для страны и видят потенциал его развития», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.Отмечается, что МИБС инвестирует более 650 млн рублей в проектирование и строительство будущего центра, в оснащение его современной медицинской техникой и в подготовку персонала. Правительство области поможет в подборе и предоставлении земельного участка или здания, которое можно реконструировать под Центр ядерной медицины.