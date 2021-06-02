Москва, , 11:43 — REGNUM Голкипер Андрей Лунев, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников из-за высокой конкуренции не вошли в итоговую заявку сборной России по футболу на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года. Об этом 2 июня рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Лунев — опытный вратарь, который был на нескольких турнирах, но мы посчитали, что (Антон) Шунин провел сезон ровнее», — пояснил он.

Также главный тренер российской сборной отметил, что Юрий Дюпин вообще провел сезон на высоком уровне, а Матвей Сафонов — это вратарь, которого тренерский штаб национальной команды России рассматривает на перспективу.

«Видно, что он обживается и проявляет свои лучшие качества, не случайно вчера (в товарищеском матче с поляками — ред.) мы ему дали несколько минут сыграть», — указал Черчесов.

«(По Самошникову) вопрос решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул заднюю поверхность бедра. Вчера мы специально сделали МРТ в Польше, он выпал минимум на семь дней», — добавил он.

Кроме этого, главный тренер сборной России уточнил, что защитник Роман Евгеньев хорошо и с полной отдачей работал, однако «пока есть вопросы, которые со временем, надеюсь, мы решим, и он будет в сборной».

При этом он уточнил, что футболисты, не вошедшие с состав национальной команды, находились в конкурентной среде.

«Они чувствуют себя в коллективе хорошо, сегодня еще раз с ними поговорю, чтобы у нас в этом плане никаких трений не было. Выбор всегда делать сложно ‑ и по-тренерски, и по-человечески. Но когда разговор идет о конкурентной среде, наверное, слово «человек» нужно отодвигать в сторону», — заключил Черчесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский футбольный союз представил окончательную заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу 2020 года, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса.