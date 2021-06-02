Оренбург, , 11:33 — REGNUM В оренбургском заповеднике на свет появились сразу пять жеребят лошади Пржевальского. Радостную новость сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Как отметили сотрудники заповедника, 1 июня в разных семьях копытных был праздник. «В гареме вожака-жеребца Регнума двое жеребят от кобылы Оливы и Селены, у нашего молодого и харизматичного жеребца Паприки — двое маленьких жеребят от кобылы Шоннет и Сони. Шикра родила жеребеночка от Ориго, но, как известно, теперь она перешла к Макосу вместе со своим дитятко», — сказали в центре реинтродукции лошади Пржевальского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в оренбургском заповеднике находится единственный в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского. Первые шесть лошадей поступили в октябре 2015 года из Франции. За годы работы Центра популяция диких лошадей превысила 60 особей.

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