Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон хочет, чтобы карантинные ограничения были сняты для тех граждан Швеции, которые прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Однако, по мнению Агентства общественного здравоохранения, сейчас инициатива политика слишком преждевременна. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Уровень распространения коронавирусной инфекции в стране продолжает снижаться, но он по-прежнему остается относительно высоким. Это одна из причин, по которой Агентство общественного здравоохранения не считает ослабление ограничений для тех людей, которые полностью вакцинированы хорошей идеей.

«Мы опубликовали несколько адаптированные рекомендации для тех, кто был вакцинирован, и прежде всего для тех, кто подвергся сильной изоляции, чтобы они могли сделать этот небольшой шаг вперед… Но если разрешить это всем, то это повлечет за собой риски. Ни одна из вакцин не работает на 100%», — заявила в интервью Sveriges Radio представитель ведомства Сара Байфорс.