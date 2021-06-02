Берлин, , 11:33 — REGNUM Компания BMW обнародовала характеристики нового электрического внедорожника iX xDrive50 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электрический BMW iX xDrive50 оснастят двумя электромоторами, которые будут располагаться в передней и задней части модели. Первый мотор имеет мощность 268 л. с., а второй — 335 «лошадей». Суммарная мощность силовой установки составляет 516 л. с.

С места до «сотни» машина разгоняется 4,6 с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. По данным Агентства по охране окружающей среды, новинка может проехать на одном заряде 482 км.

BMW iX xDrive50 будет представлен на авторынке в первом квартале 2022 года.

Ранее компания BMW представила полноприводный кабриолет M4 Competition Convertible xDrive.

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