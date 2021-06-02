Элиста, , 11:30 — REGNUM В Республике Калмыкия положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 2 июня. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 167 пациентов, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 446 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 859 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 207 носителей инфекции.

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