Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 11 случаев больше, чем в предыдущий день, сообщили 2 июня в федеральном оперштабе. Таким образом, снижение темпов распространения эпидемии, отмечавшееся в течение трех предыдущих суток, завершилось новым подъёмом.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 441 334 случая заражения. От COVID-19 в городе скончались 14 420 человек, в том числе 36 летальных исходов подтверждено за последние сутки. Это на два случая меньше, чем в предыдущий день.

Выздоровели за время пандемии в Петербурге 407 531 человек, в том числе 1000 пациентов были выписаны по выздоровлению за истекшие сутки.

Добавим, что 1 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 21 582 человека.

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