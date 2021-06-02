Москва, , 11:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об особенностях налогообложения производителей вакцины от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Мера позволит пополнить оборотные средства производителей.

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Организациям, осуществляющим производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, предоставляется право на применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за налоговые периоды начиная с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включительно.

При этом предусматривается представление права на применение заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость производителям вакцины (осуществляющим производство), информация о которых содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата.

Сейчас при реализации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции применяется налоговая ставка по НДС в размере 10%.

При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации вакцины, продавцами этих товаров (работ, услуг) предъявляются суммы налога на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 20%.