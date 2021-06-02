Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Согласно отчету правительственного следователя Свена Хунхаммара, Швеция способна отказаться от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе к 2040 году. В свою очередь министр по вопросам климата Пер Болунд считает, что другое предложение Хунхаммара, согласно которому Швеция откажется от использования легковых автомобилей до 2030 года, также является реализуемым. Об этом министр заявил в эфире телеканала SVT.

«Я просто в этом убежден», — отметил Болунд.

При этом, отмечают журналисты, многие жители Швеции до сих пор лишены возможности зарядить электромобиль в домашних условиях, что является одним из наиболее частых возражений критиков электромобилей.

«У нас как раз проведено расследование, которое рассматривает именно этот вопрос: как мы можем гарантировать, что каждый получит возможность использовать электромобиль и заряжать его дома, даже если вы живете в многоквартирном доме», — прокомментировал Болунд.

Министр также призвал людей, которые живут в съемных квартирах, поговорить со своим домовладельцем о возможности взимания дополнительной платы для размещения соответствующей инфраструктуры.

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