Ульяновск, , 11:30 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области прокуратура требует признать незаконной постановку на кадастровый учёт крупного участка земли. В его составе оказались водные объекты, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в селе Смородино при межевании участка площадью 65 тыс. кв. метров в его состав неправомерно включили земли, занимаемые озером, которое связано с рекой Тушенка. Река впадает в Атцу и находится в федеральной собственности, говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что водные объекты, включая береговую полосу, являются общедоступными и бесплатными для всех жителей.

По данному факту прокурор Сенгилеевского района направил судебный иск о признании незаконными образование земельного участка и постановку его на кадастровый учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Волге в Ульяновской области прокуратурой обнаружено 14 объектов, незаконно возведённых на береговой полосе Куйбышевского водохранилища. Ведомство вышло в суд с иском о демонтаже построек.

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