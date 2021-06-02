Москва, , 11:29 — REGNUM В некоторых субъектах РФ доля болезней, обусловленных загрязнением окружающей среды, приближается к 35%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В целом, бремя болезней, которые обусловлены загрязнением среды обитания в Российской Федерации в разных субъектах оценивается от 15% до 35%», — заявила Попова.

По её словам, чтобы снизить негативное воздействие биологических угроз, должны быть реализованы стратегические задачи по укреплению санитарного щита страны.

«Для реализации этой задачи современная система защиты от санитарно-эпидемиологических вызовов должна стать проактивной. Мы очень тщательно прорабатывали и прорабатываем это поручение, и сегодня понимаем, что эта система должна быть основана на самых последних достижениях в области цифровизации, генетических технологий, коммуникаций, научных исследований, сохранив существующую систему санитарно-эпидемиологической службы», — подчеркнула Попова.