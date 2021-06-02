Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Утром 1 июня региональные власти Даларны, расположенной в центральной части Швеции, объявили, что их лен станет первым в стране, где привиться от COVID-19 смогут граждане 30 лет и старше. Однако позже выяснилось, что на этой неделе ожидается, что возрастная группа 18 лет и старше также сможет записаться на вакцинацию. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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После того, как число желающих вакцинироваться в регионе несколько снизилось, на этой неделе власти открыли регистрацию для группы 30 лет и старше. Журналисты SVT Nyheter смогли установить, что Даларна является единственным регионом Швеции, где сейчас вакцинируются граждане до 30 лет и старше.

«Наша цель — пустить в пятницу всех, кому 18+», — написал у себя на странице в Facebook председатель регионального собрания Даларны Ульф Берг.

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