Москва, , 11:27 — REGNUM Законопроект об особенностях градостроительной деятельности на территориях Республики Крым и Севастополя внесли в Госдуму парламентарии во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

В настоящее время не утвержден генеральный план города федерального значения Севастополь и правила землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, отметили авторы.

До 1 января 2023 года нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя по согласованию с федеральными органами госвласти допускается возможность утверждения документации по планировке территории в отсутствие утвержденных генеральных планов, а также правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Допускается также возможность выдачи градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность установления в указанный период особенностей завершения строительства объектов капитального строительства, строительство которых было начато в соответствии с ранее действовавшими разрешительными документами.

Читайте также: В Крыму построят два новых СИЗО