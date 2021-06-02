Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Продажи автомобилей в Швеции наконец-то растут после того, как пандемия коронавируса в прошлом году практически свела на нет деятельность на авторынке. Так, в мае 2021 года число регистраций покупки авто выросло на целых 53,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

Количество новых зарегистрированных легковых автомобилей в мае составило 24 327 штуки, сообщается в пресс-релизе торговой ассоциации Bil Sweden.

«В мае 2020 года количество регистраций легковых автомобилей снизилось на 50 процентов, и это был месяц, в течение которого наблюдалось как наибольшее снижение, так и наименьшее число регистраций купленных автомобилей», — говорится в пресс-релизе генерального директора Bil Sweden Маттиаса Бергмана.