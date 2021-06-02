Магас, , 11:26 — REGNUM В Ингушетии двое мужчин получили огнестрельные ранения при попытке проверить машину на наличие в ней наркотиков. Пострадавшие доставлены в больницу, стрелок задержан. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 1 июня около 22:00 в городе Малгобеке. Двое граждан проявили инициативу и решили досмотреть автомашину «Лада-Приора», за рулём которой находился 29-летний житель села Сагопши. Как уставлено полицейскими, мужчины искали в автомобиле наркотические средства или психотропные вещества.

Однако владельцу автотранспортного средства идея с обыском, очевидно, не понравилась и он открыл стрельбу по его инициаторам из травматического пистолета. Стрелка задержали и изъяли оружие. Личности стрелявшего и пострадавших установлены. Один из раненых является 39-летним жителем города Малгобека, второй — 29-летним жителем села Сагопши.