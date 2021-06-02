Москва, , 11:26 — REGNUM За последние сутки в Москве выявлено 2842 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 июня сообщает московский оперативный штаб.

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Москва оказалась лидером среди субъектов страны по числу новых подтверждённых случаев. За сутки в столице скончались от коронавирусной инфекции 60 человек, выздоровели 2567 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии исследования подтвердили 1 186 481 случай заражения коронавирусом.