Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Университетская больница Сконе рапортует о двенадцати случаях смерти пациентов с диагнозом COVID-19 из-за ненадлежащего наблюдения со стороны медиков. Произошедшее случилось в Мальмё и в Лунде. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Журналисты отмечают, что смерти пациентов по вине медиков зафиксированы в конце 2020-начале 2021 года. В частности, три пациента скончались в результате нарушения оксигенации, когда персонал не обнаружил неисправности с трубками подачи кислорода.

«Бывает, что пациенты случайно снимают кислородную трубку или думают, что они смогут передвигаться по палате в течение короткого времени без нее», — отмечается в пресс-релизе Мария Джозефсон, отвечающей за работу инфекционного отделения университетской больницы Сконе.