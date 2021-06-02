Москва, , 11:24 — REGNUM Российская и американская стороны находятся в контакте по поводу хакерской атаки на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом 2 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат сообщил, что накануне, 1 июня, по линии Госдепартамента США и российского посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор.

«Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством Россией», — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers) сообщило, что кибератака на IT-системы компании JBS — крупнейшего в США производителя мяса, которая была совершена 30 мая, привела к остановке всех его предприятий.

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Уточняется, что злоумышленники использовали программы-вымогатели, как и в случае с оператором крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline. Атака не затронула предприятия JBS в Мексике и Великобритании. Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований США.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе JBS заявили, что большая часть пострадавших от кибератаки предприятий компании восстановит свою работу уже сегодня, 2 июня. При этом канадское предприятие по переработке говядины уже возобновило работу.