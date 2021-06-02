Москва, , 12:14 — REGNUM Российский комик Максим Галкин прокомментировал новость о взыскании с него Пенсионным фондом четырёх тысяч рублей. Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте по этому поводу.

https://www.instagram.com/tv/CPlQ5SMnsyL/

«Я не в курсе. Ни суда, ни уплат, ни доплат. Ничего не знаю… Позвонил в Пенсионный фонд России — они тоже ничего не знают», — признался Галкин. «Какой-то человек сидит, в носу ковыряет, придумал что-то… А я должен терять своё время, часть своей жизни на то, чтобы доказывать, что это неправда», — сетует комик.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Пенсионный фонд России через суд взыскал с Максима Галкина четыре тысячи рублей. Причиной якобы стала невыплата взносов артистом.

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