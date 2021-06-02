Москва, , 11:23 — REGNUM Уровень угроз здоровью в мире в дальнейшем будет только возрастать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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«Российский уровень подготовки к эпидемическим шокам оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять — их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире. И будущие пандемии, к сожалению, неизбежны», — заявила Попова.

Она отметила, что инфекции наносят серьёзный урон не только в период пандемии.

«На примере прошедшего года глобальный ВВП потерял 4,5%, ВВП Евросоюза сократился на 7,4%, из них в Великобритании и Испании — на 12%. В Российской Федерации он сократился только на 3% благодаря тому, что работа экономики не приостанавливалась в соответствии со всеми разработанными противоэпидемическими мероприятиями, которые были готовы у нас уже в апреле прошедшего года», — указала она.