Мехико, , 11:25 — REGNUM Баллотироваться с угрозой для жизни — именно так проходит избирательная кампания в Мексике. Как сообщает шведская новостная служба SVT Nyheter, в преддверии выборов, которые должны состояться 6 июня, в Мексике по меньшей были убиты 89 кандидатов, поскольку наркокартели и ОПГ делают все, чтобы оказать давление как на избирателей, так и на выборных должностных лиц.

Правительство Мексики охарактеризовало выборы 6 июня как крупнейшие за всю историю проведения голосований: предстоит избрать 500 федеральных членов нижней палаты, 15 губернаторов и несколько тысяч мэров.

Но когда 6 июня закроются избирательные участки, выборы вполне могут оказаться самыми кровавыми, отмечают журналисты.

Согласно мексиканской организации Etellekt Consultores, которая занимается расследованиями политических убийств в Мексике, с 7 сентября прошлого года в стране были убиты по меньшей мере 89 политиков.