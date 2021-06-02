Стокгольм, , 11:23 — REGNUM Правительственный следователь Свен Хунхаммар предложил, чтобы Швеция отказалась от использования транспортных средств, работающих на ископаемом топливе в 2040 году. Более того, к 2030 году все легковые автомобили для личного пользования должны работать на электроэнергии. Новостная служба SVT обратилась к представителям парламентских партий и узнала их мнение насчет доклада Хунхаммара.

«Умеренные тоже хотят как можно скорее видеть автомобили без вредных выбросов. Но тогда, помимо всего прочего, должны быть условия, чтобы можно было ездить на электромобилях по всей стране. Поэтому у меня есть два вопроса к Перу Болунду (министр Швеции по вопросам климата — прим. ИА REGNUM): «Где зарядные станции и откуда брать электричество?», — заявила Джессика Розенкранц, официальный представитель «Умеренных» по вопросам окружающей среды.

«Левые» также не удовлетворены предложением правительственного следователя. В партии считают, что целевого показателя по прекращению продаж новых легковых автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году недостаточно, вместо этого партия намерена добивать полного запрета.

«Было бы странным запрещать такие автомобили в Швеции, если такой меры нет в других странах. Мы торгуем друг с другом, так что это разумно», — заявила Мартин Киннунен, официальный представитель «Шведских демократов» по вопросам окружающей среды и климата.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции предложили отказаться от бензиновых автомобилей к 2040 году