Москва, , 11:26 — REGNUM В 2021 году туристический потока на курорты внутри России может превысить показатели 2019 года на 15−20%. Об этом 2 июня сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время своего выступления в программе «Поздняков» на «НТВ».

"В 2021 году мы ожидаем, что по курортным направлениям будет плюс 15−20% к уровню 2019 года. То есть произойдет полное восстановление потоков 2019 года, и еще будет где-то плюс 15−20%», — сказала Догузова.

Что касается туристической индустрии в целом, то её показатели, по оценке эксперта, должны дойти до отметки в 80−85% от уровня 2019 года.

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