Курган, 2 июня 2021, 11:21 — REGNUM Курган третий день атакуют мнимые террористы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, 31 мая на наличие взрывных устройств по ложным сигналам проверили 36 детских садов. А 1 июня поступили сообщения о минировании автовокзала Кургана, судов, коммерческих учреждений. Правоохранительными органами были проверены 92 объекта возможных терактов.
Сегодня, 2 июня, поступили сигналы о бомбах в учреждениях здравоохранения.
«Угрозы нет. Сообщения ложные. Нарушений в оказании медицинской помощи нет. Больные, находящиеся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, обеспечены аппаратной и медицинской поддержкой», — сообщили в оперштабе.