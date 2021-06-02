Москва, , 11:21 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8832 носителя коронавируса, сообщили 2 июня в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны. В тройку лидеров среди субъектов РФ вошли Москва (2842 новых случая), Санкт-Петербург (828) и Подмосковье (761). У 13,1% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.

За сутки умерли от ковида 394 человека. Врачи выписали 9020 пациентов.

С начала пандемии в России выявили 5 090 249 случаев заражения вирусом. Скончались, по данным штаба, 122 267 человек.