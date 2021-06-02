Рига, , 11:20 — REGNUM Игроки сборной Белоруссии по хоккею вернутся с Чемпионата мира домой на автобусе, поскольку страна-хозяйка турнира Латвия закрыла авиасообщение с республикой. Об этом 2 июня заявил глава оргкомитета ЧМ Эдгарс Бунцис.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», — цитирует его ТАСС.

Бунцис уточнил, что в Ригу белорусская команда прилетела на самолёте.

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Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с посадкой самолёта Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича ряд западных стран, включая ЕС, запретили белорусским авиакомпаниям прокладывать маршруты над своей территорией. Эти страны допускают введение дополнительных санкций против Белоруссии.

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