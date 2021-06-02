Новосибирск, , 11:20 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 июня, за минувшие сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 72 года, 80 лет и женщина в возрасте 84 года. Всего в регионе умерли 1889 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 58 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 43 496 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2734 детей; 39 379 пациентов выздоровели (+86 за сутки).